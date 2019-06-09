شكرا لقرائتكم عدلي القيعي: الاهلي اول من طالب بستخدام الـVAR... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف عدلى القيعى مستشار لجنة التعاقدات أن النادى الأهلى أول من طالب الاتحاد المصرى بأستخدام تقنية الـVAR لمساعدة الحكام و تفادى الاخطاء التحكيمية خلال بطولة الدورى الممتاز . Advertisements وأضاف عدلى القيعى خلال تصريحات تلفزيونية لقناة الأهلى أن مجلس إدارة الأهلى طالبت أيضا الاستعانة بحكام أجانب لإدارة مباريات الفريق الأحمر فى بطولة الدورى الممتاز هذا الموسم. كان مجلس إدارة النادى الأهلى ناقش فى اجتماعه مساء اليوم، اتخاذ كل الإجراءات القانونية تصاعديًا؛ وفقًا للترتيب المنصوص عليه فى قانون الرياضة؛ وبما يتفق واللوائح المحلية والدولية والميثاق الأولمبى أمام جميع الجهات المعنية بداية من لجنة التظلمات باتحاد الكرة، ومرورًا بمركز التسوية والتحكيم، ووصولًا إلى الفيفا، والمحمكة الرياضية الدولية؛ لحفظ حقوق النادى فى بطولة الدورى العام موسم 2018/2019 بعد القرارات التى اتخذها اتحاد الكرة بشأن بعض المباريات الأخيرة من المسابقة، والتى لم تراعِ مبدأ تكافؤ الفرص، ولا قواعد اللعب النظيف، ولا تحقق العدالة بين الأندية المتنافسة.

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