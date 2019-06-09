شكرا لقرائتكم كوريا الجنوبية تواجه الإكوادور في نصف نهائي مونديال الشباب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - صعد المنتخب الكوري الجنوبي إلى الدور قبل النهائي ببطولة كأس العالم لكرة القدم للشباب (تحت 20 عاما) المقامة حاليا في بولندا، بعدما حقق انتصارا بشق الأنفس وتغلب على منتخب السنغال 3 - 2 بضربات الجزاء الترجيحية إثر التعادل 3 - 3 مع نهاية الوقتين الأصلي والإضافي لمباراتهما يوم السبت في ختام منافسات دور الثمانية.

وافتتح أوساينو كافين ديانيه التسجيل للمنتخب السنغالي في الدقيقة 37 ثم تعادل المنتخب الكوري الجنوبي بهدف أحرزه لي كانغ-إن من ضربة جزاء في الدقيقة 62 . بعدها تقدم المنتخب السنغالي بهدف سجله إبراهيما نياني من ضربة جزاء في الدقيقة 76 لكن لي جي-سول خطف هدف التعادل لكوريا الجنوبية في الثواني الأخيرة من الوقت الأصلي ليخوض الفريقان وقتا إضافيا. وتقدم منتخب كوريا الجنوبية في الدقيقة 96 بهدف سجله تشو يونغ ووك، لكن المنتخب السنغالي تمسك بالأمل وتعادل 3 - 3 في الثواني الأخيرة بهدف سجله أمادو سيسيه ليحتكم الفريقان إلى ضربات الجزاء الترجيحية التي انتهت بفوز كوريا الجنوبية 3 / 2 .

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وسجل للمنتخب الكوري الجنوبي أوم وون-سانغ وجون تشوي وأوه سيهون، بينما أهدر كيم يونغ-مين (اصطدمت بالقائم) وتشو يونغووك (تصدى لها الحارس). وعلى الجانب الآخر، سجل للمنتخب السنغالي محمدو دانفا وأمادو سيسيه، بينما أهدر مصطفى مبو (مرت فوق العارضة) وأمادو ندياي (تصدى لها الحارس) وكافين دياني (مرت فوق العارضة).

ويلتقي المنتخب الكوري الجنوبي في الدور قبل النهائي نظيره الإكوادوري يوم الثلاثاء المقبل، بعد أن تشهد المباراة الأخرى في المربع الذهبي لقاء المنتخب الأوكراني نظيره الإيطالي في اليوم نفسه.

وتقام المباراة النهائية لمونديال الشباب يوم السبت المقبل بينما تقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع مساء الجمعة.