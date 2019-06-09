عاجل| اجتماع طارئ لاتحاد الكرة غدًا للرد على بيان الأهلي

كتب: إبراهيم منصور
قرر مجلس اتحاد الكرة، برئاسة هاني أبوريدة عقد اجتماع عاجل، غدًا من أجل بحث موقفه من بيان الأهلي، الذي أصدره اليوم، لأجل مناقشة التداعيات الأخيرة بخصوص موقف اتحاد الكرة من المباريات المتبقية من مسابقة الدوري، والتي لم يتحدد موعد إقامتها بعد.
وقرر المجلس الأحمر ما يلي:
مطالبة اتحاد الكرة بأن يطلع بمسئولياته دون تأخر
- فتح باب القيد المحلي في الموعد المناسب، وأن يكون بالتزامن مع القيْد الإفريقي بحدٍ أقصى 10/7/2019؛ حتى تتمكن الأندية المصرية التي يتقرر مشاركاتها في بطولات "كاف" من تسجيل...
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