اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
فاجأ المنتخب التركي لكرة القدم نظيره الفرنسي بطل العالم وهزمه بهدفين نظيفين ضمن تصفيات كأس اوروبا 2020 السبت في قونيا.
وانفرد المنتخب التركي بالتالي بترتيب المجموعة الثامنة برصيد 9 نقاط متقدما بفارق 3 نقاط على فرنسا.
وحسم المنتخب التركي نتيجة المباراة في الشوط الأول بعد ان افتتح له كاعان إيهان التسجيل من كرة رأسية (30) وجنكيز أوندر (40) بكرة عكسية خدعت الحارس الفرنسي هوغو لوريس.
وتابع المنتخب التركي نتائجه اللافتة باشراف مدربه الجديد شونيل غونيش اذ حقق فوزه الخامس تواليا باشرافه منذ ان استلم منصبه في شباط/فبراير الماضي، علما بانه سبق له ان قاده الى المركز الثالث في مونديال كوريا الجنوبية واليابان عام 2002 في أفضل انجاز في نهائيات كأس العالم.
وخاض المنتخب الفرنسي المباراة بتشكيلة هجومية قوامها ثلاثي خط المقدمة كيليان مبابي وأنطوان غريزمان وأوليفيه جيرو، لكنه لم يهدد مرمى تركيا الا في ما ندر.
في المقابل، قدم المنتخب التركي أداء لافتا وكاد يخرج بغلة أوفر لولا تألق لوريس في التصدي لأكثر من كرة خطرة.
ملخص مباراة تركيا وفرنسا:
كانت هذه تفاصيل خبر تركيا تفاجىء فرنسا وتهزمها بثنائية في تصفيات أوروبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.