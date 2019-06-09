سوبر كورة.. اتحاد الكرة يستثنى المباريات المتبقية بالدورى من قوانين فيفا الـ9

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مسئول باتحاد الكرة أن التعديلات التى أقرها الفيفا مؤخرا على قوانين كرة القدم لن يتم تطبيقها على المباريات المتبقية من عمر الدورى المصرى هذا الموسم، بينما ستطبق على الدورى الجديد.

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