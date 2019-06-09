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إنبى يقرر تأجيل صرف نسبة المشاركة لفترة إعداد الموسم الجديد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر جهاز الكرة بنادى إنبى تأجيل صرف نسبة المشاركة للاعبين عن الموسم الحالى إلى فترة الإعداد التى سيخوضها البترولى للموسم الجديد، وذلك حتى تكون حافز للاعبين فى فترة الإعداد.

وجاء قرار جهاز الكرة بإنبى بعد صرف أقساط العقود وكان الفريق البترولى قد أنهى موسمه بخوضه كا مبارياته فى النسخة الحالية من بطولة الدورى الممتاز فى المركز التاسع برصيد 40 نقطة.

من المقرر أن يعقد مجلس إنبى جلسة مع على ماهر المدير الفنى للفريق خلال الأسبوع الجارى لحسم قائمة الفريق بالموسم الجديد وسياسة التعاقدات ولائحة الفريق بجانب فترة الإعداد للموسم المقبل.

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