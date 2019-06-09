شكرا لقرائتكم خبر عن وليد صلاح عبد اللطيف مديرا فنيا لجولدى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة جولدى برئاسة هانى سعيد تعيين وليد صلاح عبد اللطيف نجم الزمالك الأسبق مديرا فنيا للفريق خلفا لأحمد عبد الغنى.
وكان جولدى قريبا فى الموسم الماضى من الصعود لدورة الترقى المؤهلة للقسم الثانى إلا أن الفريق خسر بعض النقاط فى المباريات الأخيرة التى أبعدته عن التأهل للترقى.
ومن المقرر أن يتم تشكيل الجهاز المعاون لعبد اللطيف الخميس المقبل بناء على رغبة المدير الفنى لمعرفة طلباته وتحديد بداية فترة الإعداد.
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