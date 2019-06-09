شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن مكى يعود لسموحة عقب نهاية إعارته للجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت إعارة أحمد حسن مكى مهاجم فريق سموحة الذى تواجد بفريق الجونة على سبيل الاعارة لمدة 6 شهور خلال مباريات الدور الثانى من بطولة الدورى الممتاز العام الحالى. وشارك مكى مع الجونة الموسم الحالى فى 10 مباريات وقام بتسجيل 3 أهداف خلال المباريات التى شارك بها فى بطولة الدورى الممتاز منذ انضمامه من فريق سموحة. وعرض مسئولو الجونة على اللاعب تجديد عقد إعارته أو شرائه بشكل نهائى، إلا أن اللاعب رفض مفضلا العودة لناديه الأصلى.

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