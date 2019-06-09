شكرا لقرائتكم خبر عن عدلى القيعى: الأهلى أول من طلب الـVAR وحكام أجانب لمبارياته بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عدلى القيعى، مستشار لجنة التعاقدات بالأهلى، أن ناديه أول من طالب الاتحاد المصرى باستخدام تقنية الـVAR لمساعدة الحكام وتفادى الأخطاء التحكيمية خلال بطولة الدورى الممتاز. وأضاف عدلى القيعى خلال تصريحات تليفزيونية لقناة الأهلى أن مجلس إدارة الأهلى طالبت أيضا الاستعانة بحكام أجانب لإدارة مباريات الفريق الأحمر فى بطولة الدورى الممتاز هذا الموسم. وكان مجلس إدارة النادى الأهلى ناقش فى اجتماعه مساء اليوم، اتخاذ كل الإجراءات القانونية تصاعديًا؛ وفقًا للترتيب المنصوص عليه فى قانون الرياضة؛ وبما يتفق واللوائح المحلية والدولية والميثاق الأولمبى أمام جميع الجهات المعنية بداية من لجنة التظلمات باتحاد الكرة، ومرورًا بمركز التسوية والتحكيم، ووصولًا إلى الفيفا، والمحمكة الرياضية الدولية؛ لحفظ حقوق النادى فى بطولة الدورى العام موسم 2018/2019 بعد القرارات التى اتخذها اتحاد الكرة بشأن بعض المباريات الأخيرة من المسابقة، والتى لم تراعِ مبدأ تكافؤ الفرص، ولا قواعد اللعب النظيف، ولا تحقق العدالة بين الأندية المتنافسة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عدلى القيعى: الأهلى أول من طلب الـVAR وحكام أجانب لمبارياته بالدورى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.