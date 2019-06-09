شكرا لقرائتكم خبر عن كريم درويش: وادي دجلة حصد ألقاب الاسكواش عن جدارة فى موسم تاريخى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد كريم درويش، مسئول قطاع الاسكواش بأندية وادى دجلة بطل العالم السابق، أن وادى دجلة سيطر على جميع الألقاب عن الموسم الحالى للاسكواش عن جدارة واستحقاق.

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وقال درويش، فى تصريحات خاصة، إن هذا الموسم تاريخى للاسكواش فى وادى دجلة بعد أن حصد جميع الألقاب فى اللعبة، وهو ما لم يحدث فى أى ناد آخر، وأضاف بطل العالم السابق أنه فخور بعلى فرج ورنيم الوليلى اللذين أنهيا الموسم على قمة التصنيف العالمى للرجال والسيدات، مشيرا إلى أن نوران جوهر تكمل المسيرة المتواصلة من التفوق خاصة بعد تتويجها ببطولة بريطانيا المفتوحة وتقدمها للمركز الرابع بالتصنيف العالمى.

وحصد رباعى وادى دجلة على فرج ورنيم الوليلى جائزة أفضل لاعب ولاعبة بالموسم، فيما حصد الثنائى الشاب نوران جوهر ويوسف إبراهيم جائزة الأفضل عن المواهب الشابة فى الموسم الحالى.