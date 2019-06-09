أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 8 / 6 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 8 / 6 / 2019 العديد من الأخبار المهمة أبرزها، الأهلى يلجأ للمحكمة الرياضية ويطالب اتحاد الكرة بحسم 4 ملفات مهمة. الأهلى يلجأ للمحكمة الرياضية ويطالب اتحاد الكرة بحسم 4 ملفات مهمة ناقش مجلس إدارة النادى الأهلى، فى اجتماعه مساء اليوم، برئاسة محمود الخطيب، التداعيات الأخيرة بخصوص موقف اتحاد الكرة من المباريات المتبقية من مسابقة الدورى، والتى لم يتحدد موعد إقامتها بعدُ اجتماع طارئ لمجلس الجبلاية غدا للرد على خطاب الأهلى يعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة، اجتماعا طارئا عصر غد الأحد، لمناقشة بعض الملفات المهمة وعلى رأسها الرد على خطاب النادى الأهلى اليوم والذى تضمن اتهامات عديدة للجبلاية منها الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص وعدم توفير العدالة بين الأندية . Advertisements رسميا.. انتهاء أعمال تطوير استاد الاسماعيلية استعدادا للكان أعلنت الشركة المسئولة عن أعمال التجديد والتطوير باستاد الإسماعيلية عن جاهزيته لاستضافة منافسات المجموعة السادسة والأخيرة لكأس الأمم الأفريقية بنسختها الجديدة، والمقرر انطلاقها خلال الفترة من 21 يونيو الحالى وحتى 19 يوليو المقبل. ومن المقرر أن يتسلم الاتحاد الأفريقى الملعب خلال الساعات المقبلة.

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