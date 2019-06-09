شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يحمل الجبلاية خماسية صن داونز وتوديع دورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد شريف فؤاد، المتحدث باسم النادى الأهلى، أن مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب، حريص على المصلحة العامة لكرة القدم، والتى من المفترض أن يكون اتحاد الكرة أول الحرصين عليها، مشيرًا إلى أن الأهلى حريص على مصلحة جميع الأندية والحصول على فرصة لالتقاط الأنفاس قبل الموسم الجديد.

وأضاف شريف فؤاد فى تصريحاته عبر شاشة "الأهلى": "لا زلنا نتساءل لماذل لم يلعب النادى المنافس مبارياته، وكان هناك وقت متاح لذلك، لكنه لعب مباراتين فقط يوم 30 من الشهر الماضى ويوم 4 من الشهر الحالى، ولم يخض 4 مباريات كما تعهد كتابيًا، لينتهى هذا الموسم قبل أمم أفريقيا، ولماذا تتم المجاملة بهذا الشكل؟!".

وتابع المتحدث باسم القلعة الحمراء: "لماذا لعب الأهلى 8 مباريات بفاصل 72 ساعة، وخاض الأحمر مباراة صعبة أمام الزمالك فى بركة من المياه على استاد برج العرب، وبعدها بـ 72 ساعة واجه الاتحاد السكندرى فى نفس الظروف، ثم سافر إلى جنوب أفريقى فى رحلة استغرقت 9 ساعات، لمواجهة صن داونز مما أدى للخسارة المؤلمة بنتيجة 5/0 وتوديع دورى أبطال أفريقيا".