الاتحاد يدرس التعاقد مع مدير فنى أجنبى للموسم المقبل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسود اتجاه داخل مجلس إدارة الاتحاد السكندرى للتعاقد مع مدير فنى أجنبى يستطيع بناء فريق قوى لزعيم الثغر، بعدما عانى الفريق الأمرين فى الموسم الحالى واستمر بالدورى فى آخر جولة. ورغم تحفظ بعض أعضاء المجلس على الاستعانة بمدير فنى أجنبى، خاصة أن المجلس الأخضر لن يستطيع التعاقد مع مدير فنى كبير بسبب المقابل المادى الكبير الذى سيحصل عليه أى خواجة، إلا أن البعض الآخر يؤكد أن الخواجة الأجنبى يستطيع لم شمل الفريق ونتائج الاتحاد جيدة مع عدد من المديرين الفنيين الأجانب على رأسهم الألمانى بوكير والفرنسى لافانى والإسبانى ماكيدا.

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