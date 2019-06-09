المقاصة يحيل ملف المعارين للمدير الفنى الجديد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة المقاصة برئاسة محمد عبد السلام إحالة ملف اللاعبين المعارين للأندية المنافسة على المدير الفنى الجديد للفريق الذى سيتولى القيادة الفنية بداية من بعد غد الإثنين. ويقيم مجلس إدارة مصر المقاصة مؤتمرا صحفيا فى الحادية عشرة صباح الإثنين للإعلان عن اسم المدير الفنى وشرح أهم بنود التعاقد. وقد تألق عدد كبير من لاعبى المقاصة المعارين للأندية الاخرى يأتى على رأسهم إسلام جابر صانع ألعاب الفريق الذى أعير للداخلية وانضم فى منتصف الموسم للمنتخب الوطنى ، بالإضافة إلى محمد مسعد ومحمود حمادة لاعبى الإنتاج الحربى الذين تألقا أيضا بشكل ملفت.

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