7 أخبار رياضية لا تفوتك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كثّف مسئولو النادى الأهلى اتصالاتهم مع المحامى السويسرى مونتيرى لمعرفة تطورات قضية الإيفوراى سليمانى كوليبالى لاعب الفريق السابق، الذى وقّع مؤخراً لنادى النجم الساحلى التونسى.

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