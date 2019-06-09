شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يفكر أجيرى قبل إعلان القائمة النهائية لأمم أفريقيا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحسم خافير أجيرى، المدير الفنى للمنتخب الوطنى، خلال الساعات المقبلة، القائمة النهائية للفراعنة التى تشارك فى بطولة أمم افريقيا يوم 11 يونيو الجارى، وفقا للوائح الاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف"، وتضم القائمة النهائية 23 لاعبا فقط.



سلجادو يتابع اللاعبين

وأعلن أجيرى قائمة تضم 25 لاعبا من قبل وهم أحمد المحمدي (أستون فيلا الإنجليزي)، ووليد سليمان (الأهلي)، وعبدالله السعيد (بيراميدز)، وأحمد علي (المقاولون العرب)، ومحمد النني (أرسنال الإنجليزي)، ومحمد صلاح (ليفربول الإنجليزي)، وأحمد حجازي (ويست بروميتش الإنجليزي)، وعمر جابر (بيراميدز)، وأحمد الشناوي (بيراميدز)، ومروان محسن (الأهلي)، ومحمد أبو جبل (سموحة)، وطارق حامد (الزمالك)، وأحمد حسن كوكا (أولمبياكوس اليوناني)، وعلي غزال (فيرنس البرتغالي)، ومحمود حسن "تريزيجيه" (قاسم باشا التركي)، وعمرو وردة (أتروميتوس اليوناني)، وأيمن أشرف ومحمد الشناوي (الأهلي)، ومحمود حمدي "الونش" (الزمالك)، وباهر المحمدي (الإسماعيلي)، وأحمد أيمن منصور (بيراميدز)، ونبيل عماد "دونجا" (بيراميدز)، ومحمود عبدالرحيم "جنش" ومحمود علاء (الزمالك) وأحمد أبو الفتوح (سموحة).



مران الحراس

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أول مركز سيتم التضحية بأحد أعضائه فى القائمة النهائية هو مركز حراسة المرمى، واستقر أجيرى ومعاونوه بشكل نهائى على استبعاد محمد أبو جبل حارس سموحة من القائمة فى حالة عدم تعرض أى من الثلاثى أحمد الشناوى ومحمد الشناوى ومحمود جنش للإصابة.

أما المركز الثانى الذى ستتم التضحية منه فهو مركز المساك أو قلب الدفاع حيث يفاضل أجيرى بين الثنائى محمود الونش ومحمود علاء لاستبعاد أحدهما من القائمة النهائية.



جهاز المنتخب

وتضم القائمة أحمد حجازى وباهر المحمدى وأحمد أيمن منصور وجميعهم يلعبون فى مركز المساك بجانب الونش أو محمود علاء ويعتبر الونش هو الأقرب للإستبعاد.



مران المنتخب

فيما تبرز وجهة نظر داخل أعضاء الجهاز الفنى للمنتخب بأن تتم الإطاحة بأحمد فتوح ظهير أيسر سموحة، لاسيما وأن أحمد أيمن منصور وعمر جابر يجيدان اللعب فى الجبهة اليسرى بجوار أيمن أشرف، وبالتالى تتم الإطاحة بأحمد فتوح نظرا لقلة خبراته الافريقية.