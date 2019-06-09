شكرا لقرائتكم خبر عن مأكولات ممنوعة على لاعبى المنتخب فى معسكر الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الجهاز الفنى لمنتخب مصر، بقيادة المكسيكى خافيير أجيرى، على وضع نظام غذائى للاعبين بالاتفاق مع طباخ المنتخب أحمد فرج.

وتم رصد عدد من الممنوعات فى النظام الغذائى خلال المعسكر وهى كالتالى:

الابتعاد عن تناول اللبن الكامل الدسم .

عدم تناول الجبن ذات الدهون .

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عدم تناول المكرونة بصوص أبيض والإكتفاء بصوص الطماطم الأحمر فقط .

عدم تناول أى مأكولات بزيت أو زبدة مع الإكتفاء بزيت الزيتون فقط .

ويتواجد منتخب مصر فى معسكر مغلق بالإسكندرية، ضمن الاستعداد لخوض منافسات أمم أفريقيا التى تسضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجارى وحتى 19 يوليو المقبل.

وكان اجيرى أعلن قائمة تضم 25 لاعبا للمعسكر وهم أحمد المحمدى (استون فيلا الإنجليزي)، ووليد سليمان (الأهلي)، وعبدالله السعيد (بيراميدز)، وأحمد على (المقاولون العرب)، ومحمد الننى (أرسنال الإنجليزي)، ومحمد صلاح (ليفربول الإنجليزي)، وأحمد حجازى (ويست بروميتش الإنجليزي)، وعمر جابر (بيراميدز)، وأحمد الشناوى (بيراميدز)، ومروان محسن (الأهلي)، ومحمد أبو جبل (سموحة)، وطارق حامد (الزمالك)، وأحمد حسن كوكا (أولمبياكوس اليوناني)، وعلى غزال (فيرنس البرتغالي)، ومحمود حسن "تريزيجيه" (قاسم باشا التركي)، وعمرو وردة (أتروميتوس اليوناني)، وأيمن أشرف ومحمد الشناوى (الأهلي)، ومحمود حمدى "الونش" (الزمالك)، وباهر المحمدى (الإسماعيلي)، وأحمد أيمن منصور (بيراميدز)، ونبيل عماد "دونجا" (بيراميدز)، ومحمود عبدالرحيم "جنش" ومحمود علاء (الزمالك) وأحمد أبو الفتوح (سموحة).