الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو يزور نيمار في المستشفى

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

زار جايير بولسونارو، رئيس البرازيل، النجم نيمار دا سيلفا، لاعب منتخب “السيليساو” في المستشفى، عقب تعرضه للإصابة في كاحل القدم اليمنى، والتي ستحرمه من المشاركة في بطولة “كوبا أمريكا” التي ستنطلق بالبلد اللاتيني 14 يونيو الجاري.

الرئيس البرازيلي بولسونارو، كان قد أبدى في وقت سابق دعمه للاعب نيمار مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، في ظل تهمة الاغتصاب التي وجهتها ضده عارضة أزياء برازيلية.

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الرئيس قال في تصريحات صحفية: يجب أن أحضر مباراة البرازيل أمام منتخب قطر، وأتمنى معانقة نيمار قبل اللقاء، الشاب يمر بفترة صعبة، لكني مؤمن ببراءته، نيمار، نحن إلى جانبك هذه الليلة.

نيمار دا سيلفا لم يستكمل المباراة التى انتهت بفوز البرازيل بهدفين نظيفين، بسب تعرضه للإصابة التي نقل على إثرها لمستشفى في العاصمة برازيليا.

بولسونارو نشر عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة “تويتر” صورة له مع مهاجم “السيليساو” وهما يبتسمان، وأرفقها بتغريدة تقول “في زيارة لنيمار بالمستشفى في برازيليا، أتمنى له الشفاء العاجل”.

الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، كان قد اعلن غياب نيمار عن بطولة “كوبا أمريكا” بسبب الإصابة التي تعرض لها في ودية قطر.