أول فيديو لنيمار دا سيلفا في غرفة سيدة اتهمته باغتصابها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ظهر مقطع فيديو للنجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب وسط مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، خلل تواجده مع سيدة في احد فنادق باريس، واليت اتهمته باغتصابها.

الفيديو يظهر عدم اعتداء اللاعب على السيدة التي تدعى ناجيلا ترينداد، إلا أنها ظهرت وهي تضرب اللاعب ويتملكها الغضب منه.

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نجم منتخب البرازيل كان قد استضاف السيدة في أحد فنادق العاصمة الفرنسية باريس، وانتهت الضيافة بعودتها غاضبة إلى حيث تقيم في مدينة سانتو أمارو، قرب سان باولو بالبرازيل، وتقدمت بشكوى للشرطة اتهمت اللاعب فيها بانها اغتصبها.

فضائية TV Record البرازيلية، كانت قد عرضت الفيديو الذي صورته كاميرا هاتف السيدة المحمول، بعد أن قامت بتشغيله ووضعته على طاولة في الغرفة، وفيها يبدو كل شيء ساكنا وطبيعيا، إلا أن الأعصاب تكهربت فجأة، فنهضت وهاجمت نيمار الملقى بظهره على السرير.

والد نيمار اعترف أن الفيديو الذي تم التأكد بأنه تصوير لداخل غرفة الفندق الذي كانت فيه، هو فعلا لها ولابنه الذي ينفي مزاعمها، ويقول إنها خططت لابتزازه، فاستدرجته إلى فخ منصوب وقع فيه.