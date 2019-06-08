ليونيل ميسي يكشف لأول مرة عن سر هروبه إلى إيطاليا

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
كشف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد فريق برشلونة الإسباني، عن جانب من مغامراته مع النادي الكتالوني خلال سنواته الأولى مع الفريق.
قائد منتخب “التانجو” كشف من خلال مقابلة له مع صحيفة “tycsports” الأرجنتينية، لأول مرة، عن هروبه من نادي برشلونة من أجل المشاركة مع منتخب الأرجنتين في أولمبياد بكين 2008، حين سافر إلى إيطاليا ومنها إلى الصين.
ليونيل ميسي قال في تصريحات له: لقد هربت إلى إيطاليا للحصول على التأشيرة، ومن هناك سافرت إلى الصين، كنت غاضبا جدا من قرار النادي بعدم السماح لي بالسفر، وقلت لهم لا أستطيع السيطرة على نفسي وأريد الانضمام للمنتخب.
ميسي تمكن رفقة زملائه في المنتخب من الظفر باللقب في أولمبياد بكين 2008، ليكون ذلك أول ألقاب ميسي الدولية.. كما أبدى امتنانه لمدرب برشلونة السابق بيب جوارديولا، الذي سمح له لاحقا بالانضمام إلى منتخب الأرجنتين بشرط أن يرافقه أحد أعضاء النادي.
اللاعب كان قد انضم إلى معسكر منتخب الأرجنتيني مؤخرا، استعدادا لبطولة “كوبا أميركا”، التي تستضيفها البرازيل في الفترة بين 14 يونيو الجاري و7 يوليو المقبل.
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