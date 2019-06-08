تفاصيل القبض على أحمد أحمد رئيس «كاف» في باريس

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
ألقت السلطات الفرنسية، القبض على أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، وذلك خلال تواجده في فندق إقامته بالعاصمة الفرنسية باريس، على خلفية تهم تتعلق بالفساد.
وبحسب صحيفة “NZZ” الألمانية، وصحيفة “jeuneafrique” الفرنسية، فإن توقيف رئيس الاتحاد الأفريقي تم في الثامنة والنصف صباح الخميس، بسبب العقد المبرم من جانب “كاف” والشركة المصنعة للمعدات الرياضية “بوما” لوجود شبهة فساد مالي في التعاقد.
الصحيفة الفرنسية، أكدت أنه تم توقيف أحمد احمد من قبل الأجهزة الأمنية لمكافحة الفساد والجرائم المالية والضريبية، خلال تواجده في باريس حيث يحضر مؤتمر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، والذي شهد بقاء جياني إنفانتينو على رأس الاتحاد الدولي “فيفا” بعد نجاحه بالتزكية.
كان الأمين العام السابق لـ”كاف”، المصري عمرو فهمي، قد أرسل خطابا إلى “فيفا” اتهم فيه أحمد أحمد بمطالبته بدفع 20 ألف دولار لحسابات رؤساء بعض اتحادات كرة القدم الأفريقية، وبينها تنزانيا والرأس الأخضر، كما اتهمه بتكليف خزانة الاتحاد الأفريقي 830 ألف دولار إضافية، من خلال طلب بعض الخدمات من شركة فرنسية، وإنفاق أكثر من 400 ألف دولار من خزانة الاتحاد الأفريقي على السيارات في مصر ومدغشقر.
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