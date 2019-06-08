خيانة نجله له وسر اختياره القميص رقم 10 وكرهه الذهاب للمدرسة.. أسئلة يجيب عليها ليونيل ميسي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب وسط مهاجم فريق برشلونة الإسباني، عن عدة جوانب في حياته الشخصية خلال لقاء تليفزيوني مع قناة “tycsports” الأرجنتينية.

قائد منتخب “التانجو” قال خلال تصريحاته: إن ابنه تياجو يحتفل بأهداف فريق ريال مدريد - الغريم التقليدي للنادي الكتالوني - وأنه أيضا يشجع كلا من فريقي ليفربول وفالنسيا، ويرتدي جميع قمصان الفرق.

ميسي أضاف، عندما لعبنا على أرضنا أمام ليفربول في دوري الأبطال، قال لي تياجو إنه مع ليفربول - الذي هزمنا في نصف النهائي - وأيضا يشجع فالنسيا الذي فاز علينا في نهائي كأس الملك، كما يحتفل تياجو بأهداف ريال مدريد.

النجم الأرجنتيني، أكد أنه يرغب في الحصول على لقب “كوبا أميركا” مع المنتخب، خاصة أن الجماهير الأرجنتينية تطالب بذلك، مضيفا: لقد بكيت كثيرا بعد الخسارة من تشيلي في النهائي الأخير للبطولة.

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اللاعب الملقب بـ”البرغوث” أضاف، أن الفوز بكأس العالم يبقى أعظم حلم لم يحققه، خاصة أن الأرجنتين استحقت الفوز بلقب 2014 الذي توج به المنتخب الألماني في مونديال البرازيل، لاسيما أن المنتخب ضم مجموعة رائعة- على حد تعبير ميسي.

وحول اختياره للرقم 10 مع المنتخب الأرجنتيني، قال: مارادونا أراد أن يمنحني القميص رقم 10، ودييجو جعله رقما مهما.

أما عن طفولته، فقد أشار ميسي إلى أنه كان يكره الذهاب إلى المدرسة في صغره، مضيفا: كنت أتمنى أن أذهب إلى الجحيم عندما تمنعني أسرتي من ممارسة الألعاب، والآن أعتذر لهم عن ذلك.

وشدد على أن خروج برشلونة من نصف نهائي دوري الأبطال أمام ليفربول ما زال عالقا في أذهانه، وقال: أعيش فترة جيدة على المستوى البدني، ولكنني لم أتخلص بعد من الإرهاق الذهني بسبب الخروج من دوري أبطال أوروبا.