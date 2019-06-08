شركة علافات عامة تثير غضب رحيم ستيرلينج

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أبدى النجم الإنجليزي رحيم ستيرلينج مهاجم فريق مانشسترسيتي، غضبه الشديد، من إحدى الشركات التي تعمل في مجال العلاقات العامة، والتي أصدرت بيانا بشأن اللاعب.

اللاعب أكد أنه استشاط غضبا بعد أن أصدرت شركة علاقات عامة تدير أعماله بيانا؛ أشارت فيه إلى أن اللاعب سيكون قائدا لمنتخب بلاده حين يخوض مباراة الدور قبل النهائي لدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم أمام هولندا مساء الخميس.

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ووفقا لـ”رويترز” فقد أصدرت “كلوسال سبورتس مانجمنت” التي تمثل الشركة التي تدير أعمال ستيرلينج بيانا صحفيا ذكرت فيه أن اللاعب سيرتدي شارة القيادة في مباراته رقم 50 مع منتخب إنجلترا.. في الوقت الذي يكون هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير هو قائد منتخب إنجلترا ويتوقع أن يرتدي شارة القيادة أمام هولندا إذا لعب أساسيا.

البيان كان مفاجئا نظرا لأن جاريث ساوثجيت، المدير الفني لمنتخب إنجلترا، نادرا ما يفصح عن أسماء اللاعبين قبل خوض مباريات رسمية.

وردا على سؤال بشأن الموقف قال ستيرلينج: استيقظت هذا الصباح وأنا أستشيط غضبا، لم أجر أي حوار مع جاريث أو مع أي شخص في شركتي، كان أمرا غريبا أن أستيقظ وأشاهد هذا.