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تعرف على حقيقة انسحاب الأهلي من الدوري المصري

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كشفت مصادر مقربة من مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب حقيقة ما تردد عن انسحابه من الدوري وعدم استكماله، لاختلافهم على مواعيد مباريات الدوري والكأس المؤجلة.

وأكدت المصادر، أن مجلس الإدارة، قرر عدم الانسحاب من الدوري والتصعيد ضد اتحاد الكرة المصري بشكوى القرار للجنة التظلمات باتحاد الكرة ثم مركز التسوية والتحكيم الرياضي ثم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ثم المحكمة الدولية.

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