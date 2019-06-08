شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب وسط ريال مدريد يتقرب من إنتر ميلان والان مع التفاصيل
يستعيد ريال مدريد الأسباني، لاعب خط وسطه الكرواتي ماتيو كوفاسيتش، بعدما انتهت اعارته من نادي تشيلسي الإنجليزي.
وقالت تقارير صحفية أن إنتر ميلان الإيطالي، أعلن عن رغبته بضم كوفاسيتش خلال فترة الانتقالات الصيفية من صفوف مدريد، ولم يتوصل الفريقين للاتفاق المادي حتى الان.
وكان كوفاتشيتش بدأ مسيرته الاحترافية مع دينامو زغرب في سن الـ16، والذي فاز معه بلقبين متتاليين في الدوري، قبل أن ينضم إلى إنتر ميلان في 2013. بعد موسم 2014–15، انتقل إلى ريال مدريد، حيث فاز معهم بدوري أبطال أوروبا ثلاث مرات متتالية، في 8 أغسطس 2018، تمت إعارة كوفاتشيتش إلى تشيلسي لمدة عام واحد.
وشارك بدأ كوفاتشيتش المشاركة مع المنتخب الكرواتي منذ عام 2013، وكان ضمن الفرق المشاركة في كأس العالم 2014 وبطولة أمم أوروبا 2016 وكأس العالم 2018. ويلقب بـ Il Professore (البروفيسور).
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