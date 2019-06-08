انت الان تتابع رونالدو يكشف "السر" وراء تألقه بعمر الـ34 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

رونالدو هداف البرتغال

كشف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن السر وراء استمراريته بهذا المستوى العالي في كرة القدم بالرغم من تقدمه بالعمر، وذلك بعد أيام من تسجيله 3 أهداف لمنتخب بلاده أمام سويسرا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية.

وفي مقابلة مع موقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، أكد رونالدو أن "العامل النفسي" له دور رئيسي في قدرته على العطاء بمستوى عال، بالرغم من بلوغه عامه الـ34.

وقال رونالدو: "الأمر كله متعلق بالاستعداد، والتفاني في العمل. أشعر أنني بصحة ممتازة بالرغم من أنني أبلغ 34 عاما. العامل الرئيسي هو داخل دماغك".

وأضاف: "عندما تشعر بالحافز المستمر والسعادة، وتتبع طريقك كلاعب كرة قدم، تستطيع تقديم الكثير، وهذا ما أشعر به، شعوري رائع".

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وأكد رونالدو أنه يسعى لتحقيق بطولته الدولية الثانية، عندما يخوض نهائي دوري الأمم الأوروبية الثلاثاء أمام هولندا، ليضيفها إلى لقب كأس الأمم الأوروبية التي حققها مع بلاده عام 2016.

وقال نجم يوفنتوس: "ينتابني شعور خاص عندما أرتدي قميص منتخب البرتغال، إنه شرف عظيم لي. إنها بلدي وبلد عائلتي وأصدقائي، وهي المكان الذي كبرت فيه".

وصعد رونالدو بالرتغال لنهائي دوري الأمم الأوروبية عندما سجل "هاتريك" في مرمى سويسرا، ليقود بلاده للفوز بنتيجة 3-1، حيث سيواجه هولندا في نهائي البطولة، الثلاثاء، بمدينة بورتو البرتغالية.