شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا تسقط «بطل العالم» في تصفيات يورو 2020 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
فاجأ المنتخب التركي لكرة القدم نظيره الفرنسي، «بطل كأس العالم في نسخته الأخيرة 2018 بروسيا»، وهزمه بهدفين نظيفين ضمن تصفيات كأس أوروبا 2020 في مدينة قونيا التركية.
وانفرد المنتخب التركي بالتالي بترتيب المجموعة الثامنة برصيد 9 نقاط متقدما بفارق 3 نقاط على فرنسا.
وحسم المنتخب التركي نتيجة المباراة في الشوط الأول بعد أن افتتح له كاعان إيهان التسجيل من كرة رأسية (30) وجنكيز أوندر (40) بكرة عكسية خدعت الحارس الفرنسي هوجو لوريس.
وتابع المنتخب التركي نتائجه اللافتة بإشراف مدربه الجديد شونيل جونيش، إذ حقق فوزه الخامس تواليا بإشرافه منذ أن تسلم منصبه في فبراير الماضي، علما بأنه سبق له أن قاده إلى المركز الثالث في مونديال كوريا الجنوبية واليابان عام 2002 في أفضل إنجاز بنهائيات كأس العالم.
وخاض المنتخب الفرنسي المباراة بتشكيلة هجومية قوامها ثلاثي خط المقدمة، كيليان مبابي وأنطوان جريزمان وأوليفيه جيرو، لكنه لم يهدد مرمى تركيا إلا في ما ندر.
في المقابل، قدم المنتخب التركي أداء لافتا وكاد يخرج بغلة أوفر لولا تألق لوريس في التصدي لأكثر من كرة خطرة.
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