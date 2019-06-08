شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو فهمي: رفضت فساد «كاف» والفضل يعود للرئيس السيسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تحدث عمرو فهمي، سكرتير الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» السابق، عن الشكوى التي تقدم بها ضد أحمد أحمد، رئيس الاتحاد، وتسببت في التحقيق معه من قبل السلطات الفرنسية، وأنها كانت بدافع رفض الفساد الذي شاهده داخل أروقة الاتحاد.

وقال في تصريحات لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر قناة «mbc مصر»، مساء السبت، إن مشاهدته الرئيس عبدالفتاح السيسي في المنتدى الأفريقي لمكافحة الفساد رفع من روحه المعنوية، مضيفًا «أن الفضل في الشكوى يعود للرئيس السيسي». وفق قوله.

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وتابع: «رغم راتبي الكبير لم يعجبني ما رأيته وفتحت تحقيقًا ضد رئيسي وأنا في الخدمة، وغير قلق حتى الآن والقضية مازالت سارية».

وتابع: «أطمئن الرئيس والمصريين والحكومة المصرية، لا تقلقوا كأس أمم أفريقيا لن تتأثر بما يحدث، ومصر دائمًا ضد الفساد»، معقبًا: «هناك من يحاول تخويف المصريين بكأس الأمم، لكن ذلك ليس له علاقة».

وأوضح: «عملت مع عيسى حياتو، ولم تعجبني أمور كثير فقدمت استقالتي، والحكومة المصرية واجهت عيسى حياتو، وساندت أحمد أحمد في الانتخابات دون أن تعرف من هو».

وعن العقود المبرمة في عهد عيسى حياتو، قال: «قبلت المهمة في العهد الحالي لتطوير هذه العقود ورفع قيمتها، وهي حاليًا بنفس قيمة بطولة 2017 رغم زيادة عدد المنتخبات في البطولة الحالية».