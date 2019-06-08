شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحسم الجدل بشأن انسحابه من الدوري (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد شريف فؤاد، المتحدث الرسمي باسم مجلس إدارة النادي الأهلي، أن ناديه لن ينسحب من مسابقة الدوري، وأنه يرحب باستكمال المسابقة دون الدوليين، مشددًا على أن إدارة القلعة الحمراء ستتخذ قرارات تصعيدية ضد اتحاد الكرة بسبب عدم انتهاء مسابقة الدوري قبل كأس الأمم الأفريقية.

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كان مجلس إدارة النادي الأهلي أصدر بيانًا رسميًا، مساء السبت، يعلن فيه التصعيد ضد اتحاد الكرة من خلال اتخاذ كل الإجراءات القانونية تصاعديًا، وفقًا للوائح المحلية والدولية (طالع التفاصيل).

وأضاف المتحدث الرسمي باسم مجلس الأهلي، في تصريحات عبر شاشة «إم بي سي»، اليوم السبت: «لن ننسحب من مسابقة الدوري، نختار قراراتنا بعناية كبيرة».

وتابع: «هناك قرارات تصعيدية ضد اتحاد الكرة، لكن هناك سؤالًا: لماذا لم يلعب الزمالك مبارياته المتبقية قبل بداية كأس الأمم؟».