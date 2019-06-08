شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يلجأ إلى مركز التحكيم والفيفا والمحكمة الرياضية بشأن أزمة مباريات الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، خلال اجتماعه الذي عقده، اليوم السبت، برئاسة محمود الخطيب، اللجوء إلى مركز التحكيم والفيفا والمحكمة الرياضية بشأن أزمة المباريات المتبقية من مسابقة الدوري، والتي لم يحدد اتحاد الكرة موعدها حتى الآن.

وقرر المجلس اتخاذ كل الإجراءات القانونية تصاعديًا، وفقًا للترتيب المنصوص عليه في قانون الرياضة، وبما يتفق واللوائح المحلية والدولية والميثاق الأوليمبى أمام جميع الجهات المعنية، بداية من لجنة التظلمات باتحاد الكرة، ومرورًا بمركز التسوية والتحكيم، ووصولًا إلى الفيفا، والمحكمة الرياضية الدولية، لحفظ حقوق النادي في بطولة الدوري العام موسم 2018/2019 بعد القرارات التي اتخذها اتحاد الكرة بشأن بعض المباريات الأخيرة من المسابقة، والتي لم تراعِ مبدأ تكافؤ الفرص، ولا قواعد اللعب النظيف، ولا تحقق العدالة بين الأندية المتنافسة.

وطالب مجلس إدارة النادي الأهلي اتحاد الكرة بأن يضطلع بمسؤولياته دون تأخر، وحسم 4 أمور، هي:

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فتح باب القيد المحلي في الموعد المناسب، وأن يكون بالتزامن مع القيد الأفريقي بحدٍ أقصى 10/7/2019؛ حتى تتمكن الأندية المصرية التي تتقرر مشاركاتها في بطولات «كاف» من تسجيل لاعبيها الجدد أفريقيًا بدون سداد غرامة مالية، والاستعانة بجهود هؤلاء اللاعبين في الأدوار الأولى للبطولات الأفريقية.

اتخاذ كل التدابير لإدارة المسابقات المحلية بطريقة احترافية تحفظ حقوق الجميع. وتحديد الموقف من استكمال بقية بطولات الموسم المنصرم عند انطلاق الموسم الجديد، وهو أمر يحتاج إلى وقت كبير سيكون على حساب الوقت المخصص لمسابقات موسم 2019 – 2020، خاصة أن هذا الاستكمال المزمع سيكون بالمخالفة للوائح، لأن الأندية ستشارك في بطولات الموسم الماضى بقوائم لاعبيها في الموسم الجديد، مما يعني أن المشاركة في هذه البطولات ستكون بقائمة مرّ عليها ثلاث فترات قيد، وهو ما رفضه اتحاد الكرة في سنوات سابقة.

إعداد لائحة متكاملة للمسابقات المحلية ذات بنود واضحة، وغير قابلة للاجتهاد، والتفسيرات الشخصية، متضمنةً علاج كل السلبيات، وأن يقوم بإعداد هذه اللائحة خبراء متخصصون، وأن يمنح الاتحاد الفرصة كاملة لكل الأندية للاطلاع على مشروع هذه اللائحة وإبداء الملاحظات عليها لتكون بعد اعتمادها السندَ والمرجعية لأي نادٍ في طلباته قبل اللجوء للاتصالات والعلاقات الشخصية.

تحديد موعد واضح، يلتزم به اتحاد الكرة، ويعلنه لتطبيق تقنية VAR؛ لإيقاف مسلسل الأخطاء التحكيمية التي أثارت جدلًا كبيرًا، وتسببت في استعانة الأندية بالحكام الأجانب في العديد من المباريات هذا الموسم؛ علمًا بأن النادي الأهلي سبق أن خاطب الاتحاد في 3/9/2018، وطلب تطبيق تقنية VAR بعدما شهدت مبارياته أخطاء تحكيمية فجّة وجاء تعهد اتحاد الكرة الكتابي والذي تسلمه النادي بتاريخ 4/ 10/2018 أنه سوف يقوم بتطبيق تقنية VAR في 1/10/2019، وهو لم يحدث.