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شكرا لقرائتكم خبر عن قبل معترك كأس أفريقيا.. محمد صلاح يستجمّ في منتجع الجونة (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
أكد عدد من رواد منتجع الجونة، شمال الغردقة، أنهم شاهدوا نجم منتخب مصر ولاعب منتخب ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، خلال وجوده بمنتجع الجونة، والقيام برحلة بحرية على متن أحد اللنشات السياحية.
ونشر محمد صلاح، مهاجم ليفربول الإنجليزي، صورتين له في البحر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، معلنًا بداية فترة الاستجمام والراحة قبل بداية رحلته مع الفراعنة للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، ويقوم الأمن الداخلي لمنتجعات الجونة بتوفير خصوصية عالية للاعب بناءً على رغبته، خاصة بعد عدم تمكنه من أداء صلاة العيد بمسقط رأسه بسبب إقبال الجماهير على منزله لتحيته والتقاط الصور التذكارية معه.
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