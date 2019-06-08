تقدم الجناح الألماني ليروي ساني، لمنتخب بلاده، على روسيا البيضاء، في اللقاء الذي يجمعهما ضمن تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2020.
ووفقًا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن ليروي ساني سجل 4 أهداف بقميص ألمانيا في آخر 5 مباريات خاضها بقميص المانشافت.
وأوضحت الشبكة أن نسبة تسجيل ساني ارتفعت بشكل كبير مع ألمانيا، حيث فشل في التسجيل في أول 15 مباراة دولية له.
وخاض ليروي ساني، 19 مباراة بقميص منتخب ألمانيا، قبل مواجهة اليوم أمام بيلاروسيا، سجل فيهم 3 أهداف فقط.
كانت هذه تفاصيل خبر ساني يبدأ في التوهج تهديفيًا بقميص ألمانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.