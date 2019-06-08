ساني يبدأ في التوهج تهديفيًا بقميص ألمانيا

تقدم الجناح الألماني ليروي ساني، لمنتخب بلاده، على روسيا البيضاء، في اللقاء الذي يجمعهما ضمن تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2020.

ووفقًا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن ليروي ساني سجل 4 أهداف بقميص ألمانيا في آخر 5 مباريات خاضها بقميص المانشافت.

وأوضحت الشبكة أن نسبة تسجيل ساني ارتفعت بشكل كبير مع ألمانيا، حيث فشل في التسجيل في أول 15 مباراة دولية له.

وخاض ليروي ساني، 19 مباراة بقميص منتخب ألمانيا، قبل مواجهة اليوم أمام بيلاروسيا، سجل فيهم 3 أهداف فقط.