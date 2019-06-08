في لفته إنسانية رائعة.. تاوامبا يساعد أهل قريته في الكاميرون باسم التعاون

أظهر الكاميروني ليندر تاوامبا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون اليوم السبت، تصرفًا إنسانيًا غاية في الروعة، بعد أن اغتنم الإجازة التي منحها إياه الجهاز الفني للفريق ليسافر إلى قريته في الكاميرون.

وقام تاوامبا بنشاطات إنسانية ورياضية، حيثُ قام بتوزيع مواد غذائية على أهل بلدته، كما أجرى مباراة كرة قدم باسم نادي التعاون، وشارك فيها عدد كبير من أهل القرية، ووفّر لهم الأطقم التي شاركوا بها في المباراة.

وارتدى الكاميروني قميص السكري في شهر يوليو الماضي قادمًا من نادي بارتيزان بلجراد الصربي لمدة موسمين، ليصبح هدّاف الفريق هذا الموسم برصيد 21 هدفًا في بطولة الدوري.

جدير بالذكر أنّ الكاميروني قد شارك مع الفريق القصيمي في دخول التاريخ، بعد أن رفع كأس خادم الحرمين الشريفين مع زملائه، بعد الفوز على الاتحاد بثنائية مقابل هدف، مسجلًا هو الهدف الثاني في الوقت القاتل.