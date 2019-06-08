رقم تاريخي لإيطاليا أمام اليونان

تقدم المنتخب الإيطالي على نظيره اليوناني، بهدف دون مقابل، في المباراة المقامة بملعب أثينا الأولمبي، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة ليورو 2020.

وأحرز نيكولو باريلا، موهبة الأتزوري الشابة، الهدف الأول في الدقيقة 24، بعد تمريرة من أندريا بيلوتي داخل منطقة الجزاء.

وذكرت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، أن المنتخب الإيطالي تمكن من التسجيل في آخر 20 مباراة خاضها بمباريات تصفيات أمم أوروبا "يورو"، وهي أطول سلسلة للأتزوري عبر التاريخ.

ويحتل المنتخب الإيطالي المركز الأول في المجموعة العاشرة، برصيد 6 نقاط من مباراتين، فيما يخوض مباراته الثالثة أمام اليونان.