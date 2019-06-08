نادي شباب الأهلي الإماراتي يحاول ضم إدواردو الهلال

عاودت شركة الكرة بنادي شباب الأهلي الإماراتي تقديم عرضها الرسمي، لضم البرازيلي كارلوس إدواردو مهاجم الهلال خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

وكانت إدارة النادي الإماراتي قد صرحت بوقف التعاقد مع اللاعب بعد عدة اجتماعات مع وكيل أعماله، بسبب اختلافات على الجانب المادي من ناحية اللاعب.

يذكر أن صفوف نادي شباب الأهلي تعاني من وجود ثغرات بالفريق، بعد رحيل الأجانب الثلاثة إيميليانو، ودياز، وأيوفي قبل بداية الموسم الجديد.