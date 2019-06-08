شكرا لقرائتكم خبر عن الإكوادور تتأهل لنصف نهائي كأس العالم للشباب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

تأهل منتخب الإكوادور إلى نصف نهائي بطولة كأس العالم للشباب المقامة حاليا في بولندا، بعد تغلبه على نظيره منتخب الولايات المتحدة الأمريكية بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع المنتخبين اليوم (السبت)، ضمن منافسات ربع النهائي.

وانضم منتخب الإكوادور إلى منتخب إيطاليا وأوكرانيا بعد تأهلهما أمس على حساب منتخبى مالي وكولومبيا.

وجاء تأهل منتخب الإكوادور لهذا الدور من بين أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثالث في دور المجموعات، ثم كسب أوروغواي في دور الـ16.