بولونيا يجدد عقد مدربه ميهايلوفيتش

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محمد عثمان - الرياض - روما - أ ف ب | منذ ساعة في 9 يونيو 2019 - اخر تحديث في 8 يونيو 2019 / 23:07

كافأ نادي بولونيا الإيطالي مدربه الصربي سينيسا ميهايلوفيتش الذي انقذه بمعجزة من الهبوط الى الدرجة الثانية، بتجديد عقده لثلاث سنوات إضافية تنتهي في حزيران/يونيو 2022.



وأشارت تقارير صحافية الى أن المدرب الصربي البالغ من العمر 50 عاما سيتقاضى أجرا سنويا قدره مليوني يورو. وأشارت تقارير صحافية الى أن المدرب الصربي البالغ من العمر 50 عاما سيتقاضى أجرا سنويا قدره مليوني يورو. وقال رئيس النادي جوي سابوتو "إنها لحظة مهمة في تاريخ النادي. العقد مع سينيسا هو ركيزة لبرنامج فني طموح". Advertisements واستلم ميهايلوفيتش مهمته في كانون الثاني/يناير الماضي خلفا لفيليبو إينزاغي، ونجح في انتشال الفريق من وضعية ميؤوسة بعد ان حقق فوزين فقط في أول 21 مباراة في الدوري المحلي قبل أن ينجح بالصعود به الى المركز العاشر في نهاية الموسم. وسبق لميهالوفيتش أن أشرف على تدريب بولونيا لفترة ستة اشهر في موسم 2008-2009. يذكر ان بولونيا توج ببطولة إيطاليا 7 مرات آخرها عام 1964.



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