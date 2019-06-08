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أوزيل يتزوج في اسطنبول وأردوغان شاهدا على الزواج

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محمد عثمان - الرياض - اسطنبول - أ ف ب | منذ 7 ساعات في 8 يونيو 2019 - اخر تحديث في 8 يونيو 2019 / 19:58

احتفل اللاعب الدولي الألماني السابق مسعود أوزيل بزواجه في اسطنبول بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي اختاره لاعب أرسنال الانكليزي لكرة القدم ليكون شاهدا على زواجه، معبرا بذلك عن قربه من الرجل المثير للجدل في ألمانيا.


ولاحظ مراسل وكالة فرانس برس وصول موكب الرئيس التركي في بداية السهرة الى فندق فخم على شاطىء البوسفور احتفل فيه صانع ألعاب أرسنال بزواجه من ملكة جمال تركيا السابقة أمينة غولشي.

وبعد قليل، ظهر الرئيس وزوجته أمينة الى جانب العروسين والابتسامات على محياهما.

وكان أوزيل (30 عاما) أعلن مؤخرا أنه طلب من الرئيس أردوغان أن يكون شاهدا على زواجه.

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وتعرض صانع ألعاب المنتخب الألماني السابق لانتقادات شديدة بعد التقاط صورة له وهو يقدم قميصه الى أردوغان الذي يثير جدلا في ألمانيا وتربطه علاقات فاترة مع حكومة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل منذ أكثر من عامين.

وقام جدل حول الأصول التركية للاعب بعد مونديال 2018 في روسيا حيث فقد منتخب "المانشافات" اللقب بخروجه من الدور الأول، وأغلق أوزيل الباب نهائيا امام عودته الى المنتخب متهما الاتحاد الألماني للعبة بالعنصرية.

ويحضر أردوغان بانتظام أعراس المشاهير، ويحب الظهور الى جانب النجوم خصوصا في الفترات الانتخابية.

ويأتي حضور أردوغان زواج أوزيل الذي لا يملك الجنسية التركية، قبل اسبوعين من الانتخابات البلدية المعادة في اسطنبول بعد الغاء نتائج التصويت الأول الذي فازت فيه المعارضة في آذار/مارس الماضي.


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