شكرا لقرائتكم ريال مدريد يعلن التعاقد مع هازار حتى 2024 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - مدريد-أ ف ب - | منذ 9 ساعات في 8 يونيو 2019 - اخر تحديث في 8 يونيو 2019 / 15:48

أعلن نادي ريال مدريد، ثالث الدوري الإسباني لكرة القدم، ضم المهاجم الدولي البلجيكي إدين هازار من تشلسي الإنكليزي لخمسة مواسم حتى نهاية حزيران/يونيو 2024.



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ولم يكشف النادي الملكي قيمة صفقة انتقال هازار (28 عاما) الذي خاض مباراته الأخيرة مع فريق "البلوز" في نهائي الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) وفاز فيها على جاره أرسنال 4-1، لكن حسب الصحافة الإسبانية تتجاوز 100 مليون يورو.

وبعد الفوز على أرسنال، فتح هازار الطريق أمام احتمال ترك تشلسي الذي ينتهي عقده معه صيف العام 2020 عندما صرح "أعتقد بأنه الوداع"، معززا بذلك تقارير صحافية أعلنت قرب رحيله الى ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية.

وأضاف "أعتقد بأنه وداع، لكن في كرة القدم لا أحد يعرف. حلمي كان أن ألعب في الدوري الممتاز، وقمت بذلك لسبع سنوات في أحد أكبر الأندية. قد يكون الوقت حان الآن لتحد جديد".

وتابع "لقد اتخذت قراري. الآن الأمر يتعلق بالنادي. إني ببساطة أنتظر، وستعرفون خلال أيام".