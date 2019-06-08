شكرا لقرائتكم الخليج 365 يكشف مصير "حاوى" الاتحاد داخل الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر مسئولو النادي الأهلي، على مصير عمار حمدى لاعب الفريق المعار لصفوف الاتحاد السكندرى خلال الموسم الأخير.

وقرر مسئولو الأهلي، تجديد تجربة إعارة عمار حمدى الملقب بحاوى الاتحاد فى الموسم الكروى الجديد سواء لصفوف زعيم الثغر أو أحد أندية الدوري المصري الممتاز، ليحصل اللاعب على مزيد من الخبرات نظير المشاركة بشكل أساسى فى المباريات مع فريق آخر.

ولن يحصل عمار حمدى على فرصة المشاركة بشكل أساسى فى الأهلي حال عودته فى الموسم الجديد نظرا لوجود أكثر من لاعب مميز فى نفس مركزه لذا تم الاستقرار على تجديد إعارته مع وجود رفض لمبدأ بيعه بشكل نهائى، لإمكانية الاستفادة من خدماته فى المستقبل، نظرا لصغر سنه.