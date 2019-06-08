شكرا لقرائتكم تدريب منتخب مصر بحضور أشرف صبحي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علي متابعة مران المنتخب الوطني الذي اقيم مساء اليوم باستاد الجيش ببرج العرب ضمن معسكر الفراعنة المقام حاليا استعدادا لبطولة الامم الافريقية. وحرص الوزير علي تحفيز اللاعبين متمنيا لهم التوفيق واسعاد الشعب المصري والفوز بالبطولةاستمر المران لمدة ساعة ونصف بمشاركة 23 لاعبا بعد انضمام محمود جنش للتدريبات الجماعية. Advertisements وكان الجهاز الفني قد القي محاضرة قبل المغادرة الي ملعب التدريب لتوضيح بعد الامور الخاصة باداء اللاعبين وشرح المدير الفني كافة التفاصيل قبل التوجه لاداء المران.

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