شكرا لقرائتكم مصيلحى يرفض الإعلان عن قائمة الراحلين من الاتحاد السكندرى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض مجلس إدارة الإتحاد السكندرى الإعلان عن قائمة الراحلين من الفريق فى الموسم المقبل لحين التعاقد مع مدير فنى جديد لزعيم الثغر وتكتموا على أية تقارير وصلت من الاجهزة الفنية .

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كان محمد عمر ابن النادى قد بدأ مع الفريق فى بداية الموسم ، ثم جاء حلمى طولان الذى حقق نتائج جيدة وصعد بالفريق للدور قبل النهائى لكأس مصر ، إلا أنه واجهه سوء حظ غريب فى المباريات الأخيرة بعد إصابة عدد كبير من اللاعبين ليتقدم باعتذار عن استكمال مهام عمله قبل المباراة الأخيرة ليأتى طلعت يوسف لقيادة الفريق فى مباراة سموحه فى الجولة الاخيرة للمسابقة .

وقد رفض محمد مصيلحى رئيس الإتحاد السكندرى مناقشة أى تقارير فى الوقت الحالى مؤكدا للبعض على ضرورة التعاقد مع مدير فنى أولا ، وعرض الأمر برمته عليه للحكم على جميع اللاعبين سواء ببقاء البعض أو رحيلهم .