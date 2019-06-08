شكرا لقرائتكم حرس الحدود يرفض مفاوضات الزمالك لضم امام عاشور... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل رفض مسئولو نادى حرس الحدود، الدخول فى مفاوضات رسمية مع نظرائهم بنادى الزمالك، لحسم صفقة انتقال إمام عاشور صانع ألعاب الحرس لصفوف الفارس الأبيض خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.
وأكد مصدر مطلع بنادى حرس الحدود، أن إمام عاشور مازال مرتبط بعقد سارى مع فريق المحلة، وأن وجوده وسط صفوف الحرس يأتى وفقًا لعقد إستعارة لمدة موسمين، قضى منهم موسم واحد ويتبقى له موسم أخر.
تابع المصدر إنه فى حالة موافقة المحلة على بيع اللاعب سواء للزمالك أو لأى نادى أخر، سيكون على الفريق الذى حصل على خدمات إمام عاشور أن يدخل فى مفاوضات جديدة مع الحرس للتفاوض حول الموسم المتبقى للاعب فى عقد إستعارته من المحلة.
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