شكرا لقرائتكم أحمد مرتضى للأهلي: ما كلنا وقفنا جمبكم وجيبتوا فرقة تانية تلعب الدور التانى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق أحمد مرتضى منصور على بيان الاهلي الذي هدد فيه باللجوء للفيفا، و كتب أحمد مرتضى منصور على صفحته الشخصية على " تويتر" و قال: " مع كامل الاحترام هو الكلام دا بجد....عندنا كاس امم خلينا نقف جمب مصر زي ما كلنا وقفنا جمبكم وسبناكم تجيبوا فرقه تانيه تلعب الدور التاني"

و طلبات الاهلي الذي أعلن عنها في البيان كالأتي:

- فتح باب القيد المحلي في الموعد المناسب، وأن يكون بالتزامن مع القيْد الإفريقي بحدٍ أقصى 10/7/2019؛ حتى تتمكن الأندية المصرية التي يتقرر مشاركاتها في بطولات «كاف» من تسجيل لاعبيها الجدد إفريقيًا بدون سداد غرامة مالية، والاستعانة بجهود هؤلاء اللاعبين في الأدوار الأولى للبطولات الإفريقية.

Advertisements

- اتخاذ كافة التدابير لإدارة المسابقات المحلية بطريقة احترافية تحفظ حقوق الجميع. وتحديد الموقف من استكمال بقية بطولات الموسم المنصرم عند انطلاق الموسم الجديد، وهو أمر يحتاج إلى وقت كبير سيكون على حساب الوقت المخصص لمسابقات موسم 2019 - 2020. خاصة وأن هذا الاستكمال المزمع سيكون بالمخالفة للوائح؛ لأن الأندية ستشارك فى بطولات الموسم الماضى بقوائم لاعبيها في الموسم الجديد مما يعني أن المشاركة في هذه البطولات ستكون بقائمة مرّ عليها ثلاث فترات قيد وهو ما رفضه اتحاد الكرة فى سنوات سابقة.

- إعداد لائحة متكاملة للمسابقات المحلية ذات بنود واضحة، وغير قابلة للاجتهاد، والتفسيرات الشخصية، متضمنةً علاج كل السلبيات، وأن يقوم بإعداد هذه اللائحة خبراء متخصصون، وأن يمنح الاتحاد الفرصة كاملة لكل الأندية للاطلاع على مشروع هذه اللائحة وإبداء الملاحظات عليها؛ لتكون بعد اعتمادها السندَ والمرجعية لأي نادٍ فى طلباته قبل اللجوء للاتصالات والعلاقات الشخصية .

- تحديد موعد واضح، يلتزم به اتحاد الكرة، ويعلنه لتطبيق تقنيةVAR ؛ لإيقاف مسلسل الأخطاء التحكيمية التي أثارت جدلًا كبيرُا، وتسببت فى استعانة الأندية بالحكام الأجانب فى العديد من المباريات هذا الموسم؛ علما بأن النادي الأهلي سبق وأن خاطب الاتحاد في 3/9/2018، وطلب تطبيق تقنية VAR بعدما شهدت مبارياته أخطاء تحكيمية فجّة. وجاء تعهد اتحاد الكرة الكتابي والذي تسلمه النادي بتاريخ 4/ 10/2018 أنه سوف يقوم بتطبيق تقنية VAR في 1/10/2019 وهو لم يحدث.