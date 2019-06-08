شكرا لقرائتكم إيدو موسيس يطالب حرس الحدود الموافقة على الرحيل الى يسترلو البلجيكي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلب النيجيري إيدو موسيس مهاجم فريق حرس الحدود من إدارة ناديه الموافقة على رحيله خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة بعد العروض التى تلقاها من أحد الدوريات الأوروبية .

وأرسل نادي يسترلو البلجيكي عرضا رسميا إلى حرس الحدود من أجل التعاقد مع النيجيري إيدو موسيس خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة .

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وتواصل مسئولي النادي البلجيكي مع عبد الحميد عادل وكيل اللاعب،من أجل الظفر بخدماته بعد ان اقتنعوا بمستواه الفني والبدني،ويرتبط موسيس بعقد ساري مع الحدود لمدة موسمين بخلاف الموسم الحالي.

وقدًم موسيس مستوي مميز للغاية مع حرس الحدود في الموسم الجاري وساهم بقوة في بقاء الحدود في الدوري الممتاز كما انه اعتلي صدارة هدافى ناديه حيث تمكن من أحراز 10 أهداف فى 32 مباراة فى الدورى الممتاز وكأس مصر .