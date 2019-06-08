شكرا لقرائتكم المدير الفنى الجديد للمقاصة يحسم ملف المعارين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مجلس إدارة المقاصة برئاسة محمد عبد السلام إحالة ملف اللاعبين المعارين للأندية المنافسة على المدير الفنى الجديد للفريق الذى سيتولى القيادة الفنية بداية من بعد غدا الإثنين . Advertisements ويقيم مجلس إدارة مصر المقاصة مؤتمرا صحفيا فى الحادية عشر صباح الإثنين للإعلان عن إسم المدير الفنى وشرح أهم بنود التعاقد . وقد تألق عدد كبير من لاعبى المقاصة المعارين للأندية الاخرى يأتى على رأسهم إسلام جابر صانع ألعاب الفريق الذى أعير للداخلية وانضم فى منتصف الموسم للمنتخب الوطنى ، بالإضافة إلى محمد مسعد ومحمود حمادة لاعبا الإنتاج الحربى الذين تألقا أيضا بشكل ملفت .

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