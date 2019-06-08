شكرا لقرائتكم الصين بوابة الأهلى لتصدير نجوم العملة الصعبة على طريقة إيفونا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يسعى النادي الأهلي، لتحقيق أكبر فائدة مادية حال رحيل أى لاعب خلال الميركاتو الصيفى المقبل خاصة ممن يتقاضون رواتبهم بالعملة الصعبة ويكلفون خزينة النادي ملايين الجنيهات سنويا.

وبعد اقتراب الثنائى المغربى وليد أزارو والنيجيرى جونيور آجاى، من الرحيل عن النادي الأهلي أصبح الدوري الصينى هو الهدف الأول لمسئولو القلعة الحمراء لتسويق الثنائى لتحقيق أكبر فائدة مادية ممكنة مثلما حدث فى السنوات الأخيرة عند رحيل الجابونى ماليك إيفونا للدورى الصينى مقابل 8 ملايين دولار .

ويرفض النادي الأهلي رحيل أزارو أو أجاى دون تحقيق الفائدة المادية المطلوبة وسيكون الدوري الصيني الأقرب نظرا لترحيب الأندية هناك بسداد مقابل مادي كبير فى الصفقات كما أن أزارو وأجاى يمتلكان سيرة ذاتية جيدة تؤهلهما للرحيل بمقابل مالى مناسب.