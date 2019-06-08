شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يعقد اجتماعا طارئا غدا للرد على بيان الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة ، اجتماعا طارءا عصر غد الاحد لمناقشة بعض الملفات المهمة وعلي رأسها الرد علي خطاب النادي الأهلي اليوم والذي تضمن اتهامات عديدة للجبلاية منها الاخلال بمبدأ تكافؤ الفرص وعدم توفير العدالة بين الأندية. كما يناقش المجلس أيضا التصور الخاص بمسابقة القسم الثانى وتوزيع المجموعات بعد هبوط الفرق الثلاثة بتروجت والداخلية والنجوم.

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