شكرا لقرائتكم انتهاء إعارة الستة أشهر لأحمد حسن مكى بالجونة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهت إعارة أحمد حسن مكى مهاجم فريق سموحة الذى تواجد بفريق الجونة لمدة 6 شهور خلال مباريات الدور الثانى من بطولة الدورى الممتاز العام الحالى . Advertisements وشارك مكى مع الجونة الموسم الحالى فى 10 مباريات وقام بتسجيل 3 أهداف خلال المباريات التى شارك بها فى بطولة الدورى الممتاز منذ انضمامه من فريق سموحة . وقد عرض مسئولو الجونة على اللاعب تجديد عقد إعارته أو شرائه بشكل نهائى ، إلا ان اللاعب رفض مفضلا العودة لناديه الأصلى .

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