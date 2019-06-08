شكرا لقرائتكم ألف سلامة يا أفشة.. عملية جراحية ناجحة لنجم بيراميدز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خضع محمد مجدي أشرف الشهير بأفشة لاعب فريق بيراميدز لعملية جراحية ناجحة صباح اليوم السبت، بعد إصابتة فتق إربي. جدير بالذكر أن أفشة سجل 5 أهداف وصنع 7 فى الدورى الممتاز، وهدف فى جولة كأس مصر.

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